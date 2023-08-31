انت الان تتابع أزياء شخصيات "ديزني" على الجليد تحلق بالزوار في أجواء الخيال يوميًا بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 2:48 مساءً

تستقبل عروض ديزني على الجليد التي انطلقت الأسبوع الماضي بالعاصمة الرياض، عشاقها من مختلف الأعمار، بكل ما تشكّله من تميّز في التصاميم، وروعة في الألوان، التي تندمج مع أجواء ديزني المرحة، وشخصياتها المحببة، ليعيش الزائر أجواءً من الجمال والخيال في آن واحد. ويستمتع الحاضرون بعدة شخصيات من ديزني، ضمن العروض على الجليد يومي الجمعة والسبت عند الثانية ظهرًا، والسادسة مساءً، فيما تقام خلال الفترة ما بين الثلاثاء والخميس عند الخامسة عصرًا، والتاسعة مساءً. ويمكن حضور العروض التي بدأت يوم 24 أغسطس وتستمر حتى 20 سبتمبر المقبل من خلال الحجز على الرابط: https://enjoy.sa/ar/events/disney-on-ice-2/. وتستمد أزياء مؤدي عروض ديزني على الجليد أهميتها من أقمشتها الراقية المميزة بمجموعة من الطيّات والأنماط التصميمية الملوكية الساحرة، إضافة إلى أكمامها المتنوعة التي تمنح مرتديها مزيدًا من الأناقة والرقيّ، يصل عددها لأكثر من 750 قطعة، صنعها أكثر من 100 مصمم، ويتم تغيير بعضها أثناء العرض خلال 30 ثانية، بعد إتقان البروفات التي تتراوح ما بين 4-2 بحسب سهولة ارتداء الزي من عدمه. ويتيح ديزني على الجليد لزوار فعاليات "تقويم الرياض" الاستمتاع بالعروض المتنوعة لساعتين متواصلتين تملؤهما الأحداث المسلية مع أميرات ديزني الـ7 وباقي الأصدقاء الذين يشكّلون جميعًا مجموعة من الشخصيات المحبوبة تقدّم عروضها بإتقان ضمن عوالمها الخيالية بمرافقة مؤثرات وإضاءات مبتكرة تسهم في مضاعفة المتعة وقضاء أوقات مميزة لسكان المملكة وزوارها.

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