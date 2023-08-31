انت الان تتابع "البديوي": مجلس التعاون يساند اليمن في ظل مجلس القيادة الرئاسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 2:51 مساءً

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن دول مجلس التعاون تدعم وتساند الجمهورية اليمنية في ظل الشرعية الدستورية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد اليوم بعدن، الأمين العام لمجلس التعاون. وشهد اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في الجمهورية اليمنية والدور الكبير الذي تقوم به الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار، واستعراض ما أكدت عليه القمم الخليجية بشأن الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون واليمن وتحقيق السلام والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته لما يمثله من عمق إستراتيجي وعامل استقرار في المنطقة. وأكد البديوي حرص دول المجلس على دعم اليمن الشقيق وتحقيق الاندماج بين الاقتصاد اليمني والخليجي في جميع المجالات والحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، إدراكًا من دول مجلس التعاون لأهمية تحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق في الوصول إلى السلام المنشود وبما يحفظ لليمن أمنه واستقراره، بما له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة.

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