انت الان تتابع وزير الإعلام يزور مجموعة stc ويطلع على أحدث حلول الإعلام الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 2:53 مساءً

زار وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، المقر الرئيس لمجموعة stc في مدينة الرياض، وكان في استقباله الأمير محمد بن خالد بن فيصل رئيس مجلس إدارة المجموعة، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان بن محمد الوتيد. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة في المشروعات الحالية والمستقبلية، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الحلول التقنية المتطورة في دعم وتمكين منظومة الإعلام، وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي وتهيئة القيادات. وأشاد وزير الإعلام بتجربة المجموعة كعلامة وطنية رائدة، وبالعلاقة الوثيقة بين منظومة الإعلام والمجموعة، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم العمل المشترك القائم ونقله إلى مستويات أعلى، وتطوير التعاون في المشروعات المستقبلية. من جانبه؛ أكد رئيس مجلس إدارة stc التزام المجموعة بدورها في التمكين الرقمي للقطاعات الحيوية في المملكة في مختلف المجالات، وعلى رأسها الإعلام. وذكر أن المجموعة تسعى لتسخير جميع الإمكانيات التقنية والقدرات المعرفية لمواصلة تقديم حلول رقمية مبتكرة في سبيل تطوير العمل الإعلامي على مستوى المملكة؛ بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة. ورافق وزير الإعلام في الزيارة مجموعة من قيادات منظومة الوزارة, وحضرها عدد من كبار التنفيذيين من مجموعة stc.

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