فرنسا: سنردّ على أي استهداف لبعثتنا الدبلوماسية في النيجر

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محمد بن مسعود - الدمام - هدّدت وزارة الجيوش الفرنسية بأن قواتها في النيجر ستردّ على أي استهداف قد يطال السفارة والبعثة الدبلوماسية الفرنسية هناك.

جاء هذا التصريح بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية في النيجر رفعَ الحصانة عن السفير الفرنسي سيلفان إيتي، ووجهت أجهزة الأمن والشرطة بطرده من البلاد.

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