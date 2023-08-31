انت الان تتابع "الوطني لتنمية الحياة الفطرية" يُعلن انطلاقَ موسم الصيد.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 4:05 مساءً

أعلن المركزُ الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الخميس، بدءَ موسم الصيد بالمملكة، اعتبارًا من غدٍ الجمعة 2023/9/1م حتى 2024/1/31م. وأوضح المركز أن الهدف من الإعلان عن موسم الصيد هو تنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي؛ وفقًا للوائح المنبثقة من نظام البيئة. وقال: إن 29 نوعًا من الطيور يسمح بصيدها؛ منها 24 نوعًا يسمح صيدها خلال الفترة الخريفية من 2023/9/1 حتى 2023/11/30، وأربعة أنواع خلال الفترة الشتوية من 2023/12/1 حتى 2024/1/31. وأضاف: أن الوسائل المسموح باستخدامها في الصيد خلال فترة السماح، هي: الأسلحة الهوائية، والصقور "كروان عسلي، والكروان الصخري". وشدّد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على أن الكائنات المحظور صيدها هي: الحيوانات، والطيور المهدّدة بالانقراض، والطيور الجارحة. وحدّد المركزُ الأماكنَ المحظور الصيد فيها؛ وهي: المحميات الطبيعية، وداخل حدود المدن والقرى، والمنشآت العسكرية والصناعية، وسواحل المملكة بعمق 20 كم باتجاه البر، والأراضي الرطبة.

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