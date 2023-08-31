انت الان تتابع لأول مرة.. فائض قياسي في إيرادات السياحة المحلية في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 4:34 مساءً

أعلنت وزارةُ السياحة السعودية عن الإيرادات السياحية للمملكة خلال الربع الأول من عام 2023 "يناير - فبراير - مارس". وأكّدت الوزارةُ تحقيقَ المملكة فائضًا في ميزان المدفوعات في قطاع السياحة والسفر في الربع الأول من 2023، قدره 22.8 مليار ريال، مدعومًا بالنموّ الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بنحو 225٪ مقارنة بالربع الأول من 2022؛ حيث بلغت إيرادات السياحة الوافدة نحو 37 مليار ريال، مقارنة بنحو 11.3 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. يأتي هذا في حين بلغت مصروفات السياحة المغادرة خلال نفس الفترة 14 مليار ريال، وذلك مقارنة بنحو 12.9 مليار ريال خلال الربع الأول 2022. وتشهد السياحة في السعودية تطوّرًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، تهدف الحكومة السعودية إلى تنويع اقتصاد المملكة وتحقيق رؤية 2030، والتي تركز بشكل كبير على قطاع السياحة كمصدر جديد للدخل والتنمية. يذكر أن المملكة تتميّز بتنوع طبيعي وثقافي رائع، وتتمتّع بشواطئ خلّابة على البحر الأحمر والخليج العربي، وتضمّ جبال عسير، كما تعدّ الصحاري، مثل الربع الخالي والنفود الكبير، أماكن رائعة لمحبّي الطبيعة والمغامرة. وتضمّ السعوديةُ أيضًا العديدَ من المواقع الثقافية والتاريخية المهمّة مثل العديد من القلاع والمتاحف والمواقع الأثرية المذهلة التي تعكس تاريخَ وثقافة المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. فائض قياسي في إيرادات السياحة المحلية في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.