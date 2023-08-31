"صحة بيشة": 877 مستفيدًا من خدمات العيادات التطوعية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 4:36 مساءً

نفّذت "صحة بيشة"، ممثلةً في إدارة التطوّع الصحي، خلال صيف العام 2023م، مبادرة "العيادات التطوعية للأطباء الاستشاريين الزائرين" في ستة من مستشفياتها لـ877 مستفيدًا ومستفيدة. وقالت "صحة بيشة": إن عدد الأطباء الاستشاريين المشاركين بلغ 12 طبيبًا استشاريًّا في عدد من التخصصات النوعية والنادرة، تمّت استضافتهم للمشاركة في هذه المبادرة كمتطوعين بـ28 عيادة تطوعية. وأضافت: شارك 101 متطوع ومتطوعة من منسوبي المديرية والمستشفيات في الإعداد والتنظيم والترتيب لتنفيذ هذه المبادرة وفق أعلى المعايير. ولفتت "صحة بيشة" إلى أن عدد الساعات التطوعية لهذه المبادرة بلغ 3545 ساعة، والقيمة الاقتصادية البديلة لها 352010 ريالات. يذكر أن إدارة التطوع بالمديرية تلقّت شكر وتقدير مركز التطوع الصحي بالوزارة؛ نظير تنفيذ هذه المبادرة؛ لما لها من أثر مجتمعي مميز.

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