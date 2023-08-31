انت الان تتابع ماذا فعل "ترامب" ليتجنب المثول شخصياً أمام محكمة فولتون؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 5:39 مساءً

أفادت وثيقة قضائية، اليوم (الخميس)، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفى اتهاماً رسمياً موجهاً إليه، ودفع بأنه غير مذنب في قضية تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا. وأوضحت "رويترز" أن هذه الخطوة تعني أن "ترامب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024، لن يمثل شخصياً أمام محكمة مقاطعة فولتون في أتلانتا الأسبوع المقبل لمواجهة الاتهامات. واحتجز "ترامب" الخميس الماضي في أحد سجون مدينة أتلانتا على خلفية اتهامه بارتكاب أكثر من 12 تهمة جنائية في إطار دعوى جنائية تتعلق بمحاولات الرئيس السابق تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا عام 2020 التي تعرض فيها للهزيمة أمام الرئيس جو بايدن. ويتقدم "ترامب" في معظم استطلاعات الرأي بنحو 40 نقطة على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة "بايدن"، مرشح الحزب الديمقراطي الذي هزمه في 2020.

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