انت الان تتابع "شرطة الرياض" تكشف عن هوية ثلاثة من مروجي المخدرات في شقة سكنية بالعاصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عن هوية (3) مروجين اتخذوا شققًا سكنية في أحياء بمدينة الرياض أوكارًا لترويج (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(26) ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي من خلال (4) مركبات استخدمت في تنقلاتهم لتضليل الجهات الأمنية، وهم مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية الباكستانية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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