الارشيف / اخبار السعوديه

ردة فعل الألمان عند رؤية سيارة سعودية في بلادهم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم ردة فعل الألمان عند رؤية سيارة سعودية في بلادهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت مواطنة ردة فعل الأوروبيين عندما يرون لوحة سيارة سعودية في بلادهم، حيث تقضي الفتاة برفقة أسرتها رحلة سياحية في ألمانيا.

انبهار وإعجاب

وأظهر الفيديو اندهاش وانبهار الأجانب بالسيارة التي تحمل لوحات سعودية وكيف يقومون بالنظر إليها بإعجاب ورغبتهم في تصويرها والبحث عن معلومات عن .

قد يهمّك أيضاً

أجمل 3 أهداف في رابع جولات دوري روشن
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

وازداد إدراك العالم بقوة السعودية وتقدمها والتنمية التي حققتها في الفترة الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، وأصبح السياح الأجانب الذين يأتون إلى السعودية ينبهرون بمستوى الأمن والتقنية والرخاء وتوفير سبل الرفاهية للمواطنين والمقيمين مقارنة ببلادهم.

استقطاب السياح السعوديين

وكشفت إحصاءات أن السياح السعوديين بالخارج يمثلون أحد أكثر الجنسيات إنفاقًا في الرحلات الخارجية، وهم في صدارة السياح العرب إنفاقاً وعددًا، وتتنافس العديد من الدول لاستقطاب السائح السعودي، ويقدر عدد السعوديين الذين يسافرون للخارج للسياحة بصفة منتظمة بـ 13 مليون سائح سنويًا.

إنفاق السعوديين في الخارج

وقفز إنفاق السعوديين على السياحة خارج السعودية خلال عام 2022 الى أعلى رقم تاريخي بما يقارب من 43% مقارنة بعام 2019 قبل الجائحة، حيث أنفق السعوديون نحو 88 مليار ريال (23.5 مليار دولار) على السياحة بالخارج في عام 2022.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا