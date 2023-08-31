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تأجيل ندوة جهود السعودية في خدمة المسجد النبوي وإعماره

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شكرا لقرائتكم تأجيل ندوة جهود في خدمة المسجد النبوي وإعماره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية  للمسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه نظرًا للتنظيمات الإدارية الجديدة، فقد تقرر تأجيل -ندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المسجد النبوي وإعماره.

وأضافت رئاسة شؤون الحرمين: نسأل الله، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير ، على دعمهما لخدمة الحرمين الشريفين، ولكل عمل يخدم الإسلام والمسلمين، متمنين للجميع التوفيق والسداد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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