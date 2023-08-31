انت الان تتابع الاحتراف تحذف فقرتين من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.. تعرف عليهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نظرًا لتداخل فترة التسجيل الصيفية الحالية، مع أيام الفيفا الدولية التي تشهد معسكرًا للمنتخب الوطني الأول، والذي يقام خلال الفترة من 3 وحتى 12 من شهر سبتمبر المقبل.

ولتداخل فترة التسجيل الشتوية للموسم الرياضي الحالي التي تبدأ في 1 يناير 2024 وتنتهي في 30 يناير 2024 مع كأس آسيا للمنتخبات المجدولة ضمن روزنامة الفيفا في الفترة الواقعة بين 12 يناير 2024 و10 فبراير 2024، كما أن الفترة المعتمدة لانضمام اللاعبين لمنتخباتهم ستكون قبل 12 يومًا من انطلاق البطولة القارية.

قرّر مجلسُ إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد التشاور مع لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، حذفَ الفقرة "9" الواردة في المادة "10" من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، والتي نصت على: "عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الأندية بعد وأثناء انضمامه للمنتخبات الوطنية"، وحذف الفقرة "17" الواردة في المادة "11" من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، والتي نصت على: "عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع اللاعبين المنضمين للمنتخبات الوطنية، وفي حالة تفاوض النادي مع اللاعب المنضم إلى المنتخب الوطني، يجـوز للجنـة إيقاع العقوبـات الواردة فـي الفقرة "2" مـن المادة الرابعـة والسـتين من اللائحة".