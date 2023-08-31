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انت الان تتابع تأكيدًا لانفراد "الخليج 365".. عقبة شعار تستأنف الحركة المرورية الواحدة فجر بعد غد "السبت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
31 أغسطس 2023, 7:00 مساءً
بإشراف هيئة تطوير عسير، وتنفيذ الهيئة العامة للطرق، تستأنف عقبة شعار في تمام الساعة الواحدة فجر بعد يوم غدٍ (السبت) الحركة المرورية بعد انتهاء مشروع صيانتها.
وكانت "الخليج 365" انفردت أمس بنشر خبر بعنوان “مصادر لـ"الخليج 365": عقبة شعار تعود للخدمة صباح السبت المقبل”.
وجاء فيه: كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" عن عودة عقبة شعار للخدمة لجميع المركبات بدءًا من صباح السبت المقبل؛ وذلك بعد أن شهدت أكبر عملية صيانة وإعادة تأهيل في تاريخها منذ 40 عامًا.
وحظيت أعمال الصيانة بمتابعة مباشرة واهتمام كبير من الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، والذي قال في وقت سابق لتلك الأعمال: "انقلوا عني: عقبة شعار وضلع.. حل جذري قريبًا".
وأخيرًا، كشفت الهيئة العامة للطرق إثر عدم فتح العقبة أمام المسافرين في الوقت المحدد بالسادس من الشهر الجاري أنه تم تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على العقبة في الوقت المحدد، وسيتم افتتاحها بعد استكمال عددٍ من الإجراءات اللازمة من قِبل الجهات ذات العلاقة، بإشراف إمارة منطقة عسير وهيئة التطوير.
كما أبانت الهيئة أن أهم الأعمال التي تم تنفيذها هي: كشط وسفلتة، وحواجز خرسانية، وشرائح عاكسة، ودهانات الأنفاق والمنشآت القائمة، وتركيب لوحات إرشادية، وعمل طبقة مقاومة للانزلاق، ومواقف طارئة"، مشيرة إلى أن أهداف المشروع تتمثل في رفع مستوى السلامة وجودة الطريق، وتمكين الحركة السياحية في المنطقة.
مصادر لـ"الخليج 365": عقبة شعار تعود للخدمة صباح السبت المقبل
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