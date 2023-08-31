القادم من التعاون.. "كادش" يدعم صفوف الاتحاد لمدة ثلاثة مواسم

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محمد بن مسعود - الدمام - ظفر نادي الاتحاد بخدمات اللاعب حسن كادش لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لمدة ثلاثة مواسم، قادمًا من نادي التعاون.

وشارك "كادش" في 4 مباريات بشكل أساسي هذا الموسم، و29 مباراة في الموسم الماضي في دوري روشن سجل فيها 5 أهداف وصنع 5 فرص تسجيل، ومرر 1381 تمريرة ناجحة بدقة 90 %، وحقق 28 افتكاك ناجح وشتت 112 وقطع 37 ومنع 17 تسديدة عن مرماه.

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