بحضور الذهبيين ولأول مرة في الملعب الرئيس.. الشباب يكثف تحضيراته لمواجهة الخليج

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محمد بن مسعود - الدمام - بحضور الأعضاء الذهبيين للنادي، والإدارة الشبابية، وقدامى اللاعبين، وجمع غفير من الجماهير الشبابية، أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الخميس، الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي لأول مرة بعد تطويره وتحديثه، تحضيرًا لمواجهة الخليج "دوريًا"، السبت المقبل.

استهل المدرب "كايزر" الحصة التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك طبق اللاعبون جملاً فنية منوعة، تلاها بمناورة تكتيكية شهدت تطبيق عدة جمل.

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