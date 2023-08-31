انت الان تتابع تفاعلاً مع "الخليج 365".. بلدية المجاردة تباشر إصلاح طريق ثربان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت بلدية محافظة المجاردة في أعمال إصلاح الجزء التابع لها بمدخل قرية الطلاليع بمركز أحد ثربان غربي المجاردة، وذلك في تفاعل سريع مع ما نشرته "الخليج 365" الخميس الماضي بعنوان “أهالي طلاليع ثربان بالمجاردة: العمر الافتراضي لطريقنا انتهى.. ونطالب بإعادة السفلتة”، ورصدت عدسة "الخليج 365" اليوم وجود معدات المقاول التابع للبلدية خلال مباشرتها عملية كشط وإصلاح مدخل القرية الذي يقع ضمن نطاق البلدية.

بينما ما زال الجزء الآخر المتصل بالطريق نفسه والذي يتبع لوزارة النقل، ينتظر إصلاحه لأنه متهالك أيضًا، وتكثر به الحفريات والتشققات بسبب قدمه وكثافة الحركة المرورية في هذا الطريق الحيوي.

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