في صفقة انتقال حر إلى الأخدود.. "تاوامبا" يودع التعاون

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي التعاون موافقتها الرسمية على انتقال اللاعب الكاميروني ليندر تاوامبا إلى نادي الأخدود ليمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في صفقة انتقال حر.

ويحل الوافد الجديد " الأخدود" في المركز الـ 18 والأخير، وبنقطة واحدة فقط، بعد مضي أربع جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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