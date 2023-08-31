انت الان تتابع وزارة الرياضة تؤكد: انتقال "تمبكتي" للهلال من اختصاص لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 7:54 مساءً

أصدرت وزارة الرياضة بيانًا صحافيًا حول انتقال لاعب الشباب (السابق) حسان تمبكتي، لنادي الهلال، حيث جاء في البيان: إشارةً إلى ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، حول اختصاص وزارة الرياضة فيما يتعلق بمجلس إدارة نادي الشباب، وموضوع انتقال اللاعب حسان تمبكتي، فإننا نود إيضاح ما يلي: أولاً: تؤكد الوزارة مرة أخرى أن ما يتصل بعمليات انتقال اللاعبين، وتسجيلهم، يقع ضمن اختصاص لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم. ثانيًا: فيما يتعلق بدور الوزارة واختصاصها الإشرافي المستمر على الأندية من الناحية الإدارية والمالية، فقد اطلعت الوزارة على محضر مجلس إدارة نادي الشباب الموقع من الأعضاء، بتاريخ 20-08-2023م، وتبيّن قيام أعضاء المجلس بتفويض الرئيس بإبرام وتوقيع العقود مع اللاعبين والأندية، وفق أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية. كما تنوه الوزارة بأن اللوائح الرياضية، كفلت للأطراف ذوي الشأن، سلوك السبل القانونية أمام اللجان والهيئات القضائية، وفق آلية واضحة. ونظرًا لما تم رصده -أخيرًا-، من طرح يتضمن تضليلاً وإثارة للرأي العام، أو تشكيكًا في نزاهة الإجراءات المتخذة، فإن الوزارة تؤكد في هذا الإطار أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، وفق الأنظمة واللوائح.

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