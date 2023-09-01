شكرا لقرائتكم السعودية تلبي نداء استغاثة من سفينة تحمل علم إيران في البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أفادت قناة العربية، أن السعودية استجابت لنداء استغاثة من سفينة تحمل علم إيران في البحر الأحمر.

الطاقم إيراني

ولفتت القناة إلى أن السفينة التي طلبت الاستغاثة من السعودية طاقمها إيراني.

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سبب الاستغاثة

وأوضح مراسل قناة العربية، أن السفينة التي تحمل علم إيران طلبت استغاثة من السعودية بعد إصابة أحد أفرادها.