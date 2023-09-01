شكرا لقرائتكم تناغم القطاعات واكتمال الاستعدادات لصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وضعت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، خطة دينية تكامليةً؛ لتقديم خدماتها الدينية، والتوجيهية، والإرشادية، والتوعوية، لقاصدي بيت الله الحرام ليوم الجمعة غدًا؛ من المصلين، والطائفين، والمعتمرين؛ ليؤدوا شعائرهم المعظَّمة، في أجواء تعبدية إيمانية خاشعة.

توزيع المصاحف والكتب الدينية

وسخرت رئاسة الشؤون الدينية منظومة خدماتها المتنوعة في الحرمين الشريفين؛ لتوزيع المصاحف، والكتب الدينية، والإهداءات المتنوعة، والتي تعكس فضيلة يوم الجمعة، وتعظيم رسالة الحرمين الشريفين الدينية، وإثراء التجربة الدينية، لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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ترجمة خطبة الجمعة للغات عالمية

وكثفت وكالة اللغات والترجمة جهودَها؛ لترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى اللغات العالمية؛ وإيصال رسالتها وهدايات الدينية، وبثهما عالميًّا.

منارة الحرمين.. جاهزية كاملة

فيما أكملت منصَّة منارة الحرمين استعداداتها وتجهيزاتها؛ لتمكين الراغبين من الاستماع إلى خطبة الجمعة مترجمةً، عبر منصَّة منارة الحرمين، أو عبر الموجات الإذاعية fm، والتي تتم مباشرة تزامنًا مع خطيب الجمعة بالمسجد الحرام.

مقرأة الحرمين.. على مدى 24 ساعة

وتعمل مقرأة الحرمين الشريفين على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى البرنامج الدائم للحلقات القرآنية، والمقامة بالمسجد الحرام؛ لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وتصحيح تلاوته، على أيدي معلمين أكفَاء، مجازين في القرآن الكريم وعلومه.

إجابة السائلين بعدة لغات

كما وفرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية المترجمين، على المواقع المخصصة للإجابة على السائلين، مع أصحاب الفضيلة المشاركين، وترجمة الأسئلة والأجوبة، باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.

محتوى رقمي ديني

وقامت وكالة شؤون التوعية الميدانية، بتأمين وتزويد المراكز التوعوية الدينية في الحرمين، بالمحتوى التوعوي الديني، الرقمي والورقي، مواصِلةً مهام توعية الزائرين والمعتمرين دينيًّا، وحثِّهم على الاقتداء بسنة الرسول المصطفى ﷺ، في جميع شعائر عباداتهم. كما قامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بتوزيع الكتيبات والمطويات الدينية، ونشر سنن النبي ﷺ، وتنبيه القاصدين والمعتمرين عن الأخطاء الشرعية، ونشر الإصدارات الرقمية التوعوية، المزودة بخاصية الترميز الإلكتروني، عن طريق مراكز التوعية الرقمية بلغات عالمية، وتأمين المراكز التوعوية بالكتيبات والمطويات.