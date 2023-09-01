شكرا لقرائتكم توضيح هام من حساب المواطن قبل دعم سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه لابد من الموافقة على الاعتراض ليتم دراسة أهلية مقدم الاعتراض مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه في حال عدم الموافقة لن تشمل المتقدم دفعة شهر سبتمبر.

حالة الاعتراض

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: جاني غير مؤهل بسبب عدم وجود العقد، واليوم جددت العقد وقدمت اعتراضًا متى تطلع نتيجة الأهلية؟ وهل ينزل لي بتاريخ 10 سبتمبر؟

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بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 مع السائل، حيث رد قائلًا: في حال تم تقديم اعتراض على عدم الأهلية الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك -دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة-، ولابد من الموافقة على الاعتراض ليتم دراسة أهليتك مرة أخرى، ولن تشملك دفعة شهر سبتمبر.

أهلية سبتمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن صدور نتائج الأهلية للدورة 70 من الدعم استحقاق شهر سبتمبر المقبل، داعيًا الراغبين في الاطلاع على نتائج الأهلية الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.