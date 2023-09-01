شكرا لقرائتكم حساسية القمح تؤثر على الأعصاب وتسبب عدم التوازن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر الدكتور عبدالله الذيابي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، من خطورة أعراض حساسية القمح.

أعراض حساسية القمح

وقال الذيابي خلال مقطع فيديو عبر منصة إكس: إن من أعراض حساسية القمح، النحافة، وألم البطن، الانتفاخات، والإسهال، وهشاشة العظام، والطفح الجلدي، وانخفاض الخصوبة، وتأخر الإنجاب.

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حساسية القمح

وأكد الذيابي أن حساسية القمح تؤثر أيضًا على الأعصاب، وتسبب حالة من عدم التوازن.