شكرا لقرائتكم القبلان: توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل ضرورة تنموية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الكاتب يوسف القبلان أن توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل ضرورة تنموية ولا يتعارض مع العلم للعلم والثقافة بأي حال من الأحوال.

وقال القبلان في مقال له اليوم نشرته الزميلة “الرياض” إنه لأمر إيجابي أن يستمر الحوار حول موضوع التعليم بمراحله المختلفة بشكل عام، وبشكل خاص حول قضية توافق مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل. هذه القضية تطرح التساؤلات حول التخصصات المتاحة للطلاب، وكيفية اختيار التخصص، وهل المستقبل الوظيفي هو المعيار الأهم الذي يعتمد عليه جميع الطلاب في اختيار التخصص أم أن هناك مؤثرات أخرى مثل شغف التعلم أو التأثر بتخصص الأب أو رغبة الأب وليس رغبة الطالب؟ وهل يفترض أن يتجه كل خريجي الثانوية للجامعات؟