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الأرصاد: أمطار غزيرة على عسير حتى الـ11 مساءً

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الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

تفاصيل الحالة

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـحادية عشرة مساءً.

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إنذار أحمر

وأصدر المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، تنبيهًا باللون الأحمر على منطقة عسير، متوقعًا هطول أمطار غزيرة وسيولًا وبردًا اليوم.

طقس عسير

وقال المركز الوطني للأرصاد في منشور عبر منصة إكس: إنه من المتوقع أن تشهد منطقة عسير اليوم أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

أمطار وسيول

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منقطة مكة المكرمة، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، نجران.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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