انت الان تتابع أمطار غزيرة على عسير وخفيفة بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 سبتمبر 2023, 10:24 صباحاً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطارٍ غزيرة على منطقة عسير، تصاحبها رياحٌ نشطة وتساقط البَرَد وجريان السيول وانعدامٌ في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـحادية عشرة مساءً. من ناحية أخرى، هطلت أمس أمطارٌ خفيفة على منطقة جازان؛ شملت محافظات: الريث، وهروب، وصبيا، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها. جعلها الله سُقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد والعباد.

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