وفاة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر الحمد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 سبتمبر 2023, 11:09 صباحاً

توفي فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر علي الحمد "أبوعبدالله"، والد الدكتور ناصر الحمد، إمام وخطيب جامع القفاري، ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية في حي السلام. وتقرر أن يصلى على الفقيد عصر اليوم الجمعة، بجامع الراجحي، ويدفن في مقبرة النسيم. ويقام عزاء الرجال في المقبرة، فيما سيكون عزاء النساء في الجامع. أسرة "الخليج 365" تتقدم بخالص العزاء والمواساة للدكتور "ناصر" وذوي الفقيد، تغمّده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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