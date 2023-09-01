انت الان تتابع 3 وفيات و4 إصابات في حرق منزل بحقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الدفاع المدني بحقل إخماد حريق في منزل، نتج عنه (4) إصابات و(3) وفيات، نسأل الله لهم الرحمة، وجارٍ استكمال الإجراءات؛ لتحديد سبب الحريق.

كانت هذه تفاصيل خبر 3 وفيات و4 إصابات في حرق منزل بحقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.