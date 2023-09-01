انت الان تتابع يورغن كلوب: الموقف حتى الآن لم يتغير.. عقد محمد صلاح ليس للبيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 سبتمبر 2023, 12:59 مساءً

حسم الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي الجدل بشأن مستقبل المصري محمد صلاح في الانتقال إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أستون فيلا في الدوري اليوم الجمعة عن أنباء رحيل محمد صلاح: "لم يصل عرض رسمي حتى الآن لصلاح، وموقف النادي واضح وهو رفض بيع عقده". وأضاف: "الموقف يبقى كما هو بكل تأكيد.. لا شك لدينا في ذلك، ولا أجد الكثير لأقوله، ولا عروض لدينا بخصوص صلاح"، مشيرًا إلى أن "النجم المصري ليس للبيع، وسيتم رفض أي عرض من أجله". وتحدث المدرب عن أجانب الدوري السعودي قائلًا: "هناك لاعبون كانوا معي وموجودون الآن في السعودية.. بالتأكيد سأحب مشاهدتهم بالدوري السعودي". وتابع كلوب موضحًا: "علينا أن نبذل قصارى جهدنا، ومن المؤكد أن الدوريات الأوروبية ستبقى كما هي قوية، ولكن هناك فارق كبير في العقود المقدمة من الدوري السعودي والإنجليزي، وهذا ما يسبب لنا مشاكل 100%".

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