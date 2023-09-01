تقارير ترصد إقبالًا كبيرًا للمستثمرين على الشراء في ضاحية سدايم بجدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 سبتمبر 2023, 1:14 مساءً

كشفت التقارير عن إقبال بعض من المستثمرين الأفراد للشراء في مشروع سدايم أحدث ضواحي الشركة الوطنية للإسكان NHC في محافظة جدة، والتي تم تدشينها في 17 يوليو 2023، في موقع استراتيجي شمال أبحر وبالقرب من شاطئ البحر الأحمر والعديد من الخدمات الرئيسية والمشاريع المستقبلية المهمة. ويعود هذا الإقبال من خلال دراسات تمت على موقع "سكني" تفيد بارتفاع العائد بشكل سنوي خلال فترة الإنشاء، ليصل إلى نسبة 100% من سعر الشراء وقت استلام الوحدة السكنية، وذلك كما حصل في عدة مشاريع طورتها الشركة الوطنية للإسكان، بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث سلمت أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، تضاعفت قيمتها عند استلام الوحدات. ويعد هذا الاستثمار العقاري من أهم مجالات الاستثمارات من خلال مشاريع الوحدات تحت الإنشاء مع منتجات الشركة الوطنية للإسكان، حيث إن الأرض تكون مملوكة للدولة وغير متضخمة القيمة، ويدفع المستثمر فيها قيمة البناء مع قيمة التطوير فقط، ومن أجل ذلك تعد أقل بنسبة 25% من أي وحدة سكنية في السوق وقت الشراء، بما يحقق استثمارًا مستدامًا تتضاعف قيمته بشكل سنوي. يُشار إلى أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لمنظومة العرض العقاري، وتعمل على زيادة المعروض العقاري عبر الاستثمار في عدد من المشاريع والضواحي السكنية.

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