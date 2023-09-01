انت الان تتابع احذر غرامة الـ100 ألف.. 3 أيام وتنتهي مهلة المتهربين من "الإفصاح عن الآبار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تبقّت ثلاثة أيام فقط على المهلة التي حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة للإفصاح عن الآبار غير المرخّصة، التي تنتهي في 19 من الشهر الهجري الجاري؛ وذلك إنفاذًا للمادة الـ"73" من نظام المياه، التي نصت على أنه "يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة، التي تصل إلى 100 ألف ريال؛ كلُّ مَن يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره خلال المدّة المحدّدة،‏ كما تمكّنهم من الحصول على خدمات "تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة" متى ما انطبقت عليهم شروط وضوابط حفر واستخدام آبار المياه الجوفية". ‏

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد جدّدت دعوتها لأصحاب الآبار غير المرخّصة، أو المفقودة رخصها، إلى الإسراع بالإفصاح عن آبارهم قبل نهاية المهلة الممنوحة لهم، التي تنتهي في 19/ 2/ 1445هـ.

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات الإفصاح عن الآبار غير المرخصة أو المفقودة رخصها، يتم عبر تطبيق "نما"، من خلال الدخول إلى خدمة "طلب إفصاح عن بئر غير مرخصة"، وتعبئة البيانات المطلوبة للحصول على شهادة الإفصاح إلكترونيًّا بكل يسر وسهولة.

وتُعفي هذه الشهادة أصحابها من الغرامات المقرّرة وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، التي تصل إلى "100" ألف ريال، كما تُمكنهم من الحصول على خدمات "تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة" متى ما انطبقت عليهم شروط وضوابط حفر واستخدام آبار المياه الجوفية.

وتأتي تلك الإجراءات ضمن الجهود المبذولة من قِبل الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات لهذه الآبار، وتنظيم استخداماتها؛ حيث تبدأ الوزارة تطبيق لائحة المخالفات والغرامات المقررة بعد انتهاء المهلة المحددة على كل من يمتلك بئرًا في عقاره، وليس لديه رخصة بحفرها، ولم يفصح عنها.