انت الان تتابع مجموعات متوازنة في قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي.. وليفربول بالمجموعة الخامسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 سبتمبر 2023, 1:29 مساءً

سحبت يوم الجمعة، قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، لكرة القدم للموسم (2023-2024) في مدينة موناكو الفرنسية. وأسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الـ"يوروبا ليغ" عن مجموعات متوازنة، حيث أوقعت القرعة فريق ليفربول في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من، لاسك النمساوي، ويونيون سان جلواز البلجيكي، وتولوز الفرنسي. ويشارك فريق ليفربول، في الدوري الأوروبي هذا الموسم، عقب فشله في دخول "المربع الذهبي" للدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنصرم. وجاءت نتائج قرعة الدوري الأوروبي على النحو التالي: المجموعة الأولى: وست هام يونايتد - أولمبياكوس - فريبورغ - تي أس سي، المجموعة الثانية: آياكس - مارسيليا - برايتون - آيك أثينا. المجموعة الثالثة: رينجرز - ريال بيتيس - سبارتا براغ - آريس ليماسول. المجموعة الرابعة: أتالانتا - سبورتينغ - شتورم غراس – راكوف. المجموعة الخامسة: ليفربول - لاسك - سان جيلواز – تولوز. المجموعة السادسة: فياريال - رين - ماكابي حيفا – باناثينايكوس. المجموعة السابعة: روما - سلافيا براغ - شيريف تيراسبول – سيرفيت. المجموعة الثامنة: باير ليفركوزن - كاراباغ - مولده – هاكن. وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الأربعاء 22 مايو 2024، موعدًا لإقامة المباراة النهائية للدوري الأوروبي.

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