في أفرعها الـ5.. فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل بدورتها الـ47 لعام 2025

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 سبتمبر 2023, 1:57 مساءً

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل عن فتح باب الترشيح للدورة السابعة والأربعين 2025، في أفرع الجائزة الخمسة. وأوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز السبيل، أنه حدد لجائزة الدراسات الإسلامية موضوع "الدراسات التي تناولت آثار الجزيرة العربية"، ولجائزة اللغة العربية والأدب موضوع "الدراسات التي تناولت الهوية في الأدب العربي"، ولجائزة الطب "العلاج الخلوي"، ولجائزة العلوم موضوع "الفيزياء". وبيّن "السبيل" أن جائزة خدمة الإسلام هي جائزة تقديرية تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكريًّا، وعلميًّا، واجتماعيًّا، من خلال أعمال مختلفة وأنشطة متنوعة وبرامج ومشروعات ذات أثر في المجتمع المسلم. وأشار الأمين العام للجائزة إلى أن الترشيحات تقبل من الجامعات والهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية، وتبدأ من الأول من سبتمبر وتمتدّ حتى نهاية شهر مارس 2024، وتستقبل الترشيحات عبر البريد الإلكتروني: [email protected] ، أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة: www.kingfaisalprize.org/nominations.

ولمزيد من المعلومات عن الترشيح وشروطه، يمكن زيارة موقع الجائزة: www.kingfaisalprize.org.



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