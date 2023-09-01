في طريف.. القنص وتربية الصقور هواية متأصّلة عبر الأجيال

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 سبتمبر 2023, 1:59 مساءً

تُعدّ هواية القنص وتربية الصقور من الهوايات الجميلة التي اشتهر بها أبناء محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية منذ القدم، وما زال الكثير منهم متمسّكًا بها إلى يومنا هذا، خاصة من قبل بعض الشباب الذين جعلوا من تربية الطيور الجارحة التي يمتلكونها هواية لا يبتعدون عنها. ويتجهّز عشاق هذه الهواية قبل وقت مبكر لموسم الصيد والمقناص، الذي يبدأ في مطلع شهر سبتمبر من كل عام؛ حيث يشتهر حماد المحافظة بكونه معبرًا للطيور المهاجرة بكل أنواعها، ومنطقة جاذبة للصقارين من مختلف مناطق المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح محمد الرويلي أن محبّي هذه الهواية يستمتعون بكل تفاصيلها الكثيرة من المتعة والإثارة والرحلات الجماعية والمخيمات البرية باقتناء الطيور. وأشار عابد الطرفاوي إلى أن هذه الهواية متأصّلة منذ القدم ومستمرة حتى الوقت الحاضر، وعشاقها يزدادون يومًا تلو الآخر. يذكر أن ‫المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية حدّد في وقت سابق الأول من سبتمبر لعام 2023م موعدًا لبداية موسم الصيد في المملكة، واستقبال طلبات تراخيص الصيد على منصة فطري.

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