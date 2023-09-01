انت الان تتابع ضمك يختتم تحضيراته لملاقاة الاتفاق.. وبعثة الفريق تتوجه للدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 سبتمبر 2023, 2:00 مساءً

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، اليوم الجمعة، تدريباته الاعتيادية على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الاتفاق غدًا. ركز المدير الفني الروماني كوزمين كونترا خلال الحصة التدريبية، على الجوانب الفنية؛ حيث بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات بدنية ولياقية متنوعة، طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية التي سينتهجها في المباراة، قبل أن يختتم المران بمناورة فنية. وفور نهاية الحصة التدريبية توجّهت بعثة الفريق المختارة من قبل الجهاز الفني إلى المطار تأهّبًا للمغادرة إلى الدمام. وسيحل فريق ضمك ضيفًا على نظيره الاتفاق، مساء غد الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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