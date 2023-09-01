شكرا لقرائتكم مواطن يسجد شكرًا لله بعد إنقاذ والدته ونقلها لاستكمال علاجها في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو لحظة إنسانية لمواطن يسجد شكرًا لله بعد إنقاذ والدته ونقلها لاستكمال علاجها في السعودية، عبر طائرة الإخلاء الطبي.

تعرضت لوعكة صحية

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، متابعات الخليج 365 وهو يسجد شكرًا لله بعد الوصول لمطار الملك عبدالعزيز في جدة عقب إنقاذ والدته ونقلها لاستكمال علاجها في السعودية عبر طائرة إخلاء طبي.

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وكانت قد أعلنت سفارة السعودية في بولندا، نقل مواطنة من بولندا إلى المملكة بعد تعرضها لوعكة صحية.

نقل مواطنة من بولندا

وقالت سفارة السعودية في بولندا عبر منشور بمنصة إكس: إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على مواطنيها، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي أمس الخميس، وبالتنسيق مع السفارة في وارسو بنقل مواطنة سعودية بعد تعرضها لوعكة صحية في بولندا استدعت نقلها للمملكة لاستكمال علاجها.