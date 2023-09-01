- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم وفاة 3 وإصابة 4 في حريق منزل بحقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أخمدت فرق الدفاع المدني حريقًا نشب في منزل بحقل، نتج عنه 4 إصابات و3 وفيات.
ضحايا الحريق
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في منشور عبر منصة إكس، الدفاع المدني بحقل يخمد حريقًا في منزل، نتج عنه 4 إصابات و3 وفيات نسأل الله لهم الرحمة.
قد يهمّك أيضاً
استكمال الإجراءات
ولفتت المديرية إلى أن استكمال الإجراءات لتحديد سبب الحريق جارٍ.