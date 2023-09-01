حتى 30 سبتمبر.. تمديد فترة المشاركة بجائزة "محمد بن فهد" لأفضل أداء خيري عربي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 سبتمبر 2023, 2:13 مساءً

أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عن تمديد فترة المشاركة بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي "الدورة الثالثة"، حتى 30 سبتمبر المقبل، استجابةً لطلبات الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ولإتاحة الفرصة أمامها لاستكمال طلبات التسجيل والمشاركة بالجائزة. وجاء قرار تمديد فترة استقبال الترشيحات استجابة للتفاعل الكبير الذي تشهده الجائزة، والتي شهدت مشاركات امتدّ نطاقها إلى العديد من الدول العربية، مما رفع من وتيرة التنافس بين المؤسسات والجمعيات الخيرية، وأثرى العمل الخيري بمشروعات وخدمات نوعية، عكست القيمة المجتمعية للجائزة. ودعت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الراغبين في المشاركة إلى الدخول إلى موقع الجائزة الإلكتروني، والتعرف على آلية التسجيل والشروط والفئات، ومنها أن تكون الجمعية عاملة في خدمة المجتمع لمدة لا تقل عن عامين، وأن تكون المؤسسة مسجلة لدى جهة الاختصاص في الدولة التي تمارس بها الجمعية النشاط. ويمكن للمؤسسات والجمعيات تعبئة استمارة الترشح وتقديم البيانات والوثائق اللازمة عقب استيفاء الشروط عبر الموقع الرسمي للجائزة على شبكة الإنترنت https://pmfcharityaward.org. وكانت جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، قد أُطْلِقت بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بهدف تطوير وتحسين أداء المؤسسات والجمعيات الخيرية.

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