شكرا لقرائتكم القبض على شخص صدم مركبة أمنية وحاول الهرب في الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة منطقة الجوف على شخص لصدمه مركبة أمنية ومحاولة الهروب.

تفاصيل الواقعة

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس، إن شرطة محافظة طبرجل بمنطقة الجوف قبضت على مواطن ألحق ضررًا بمركبة أمنية عند محاولته الهرب أثناء قيادته مركبة من دون لوحات.

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النيابة العامة

ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.