شكرا لقرائتكم تربية الصقور هواية متأصلة عبر الأجيال في طريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تُعد هواية القنص وتربية الصقور من الهوايات الجميلة التي اشتهر بها أبناء محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية منذ القدم، ومازال الكثير منهم متمسكًا بها إلى يومنا هذا، خاصة من قبل بعض الشباب، الذين جعلوا من تربية الطيور الجارحة التي يمتلكونها هواية لا يبتعدون عنها.

موسم الصيد

ويعِد عشاق هذه الهواية العدة بوقت مبكر لموسم الصيد والمقناص، الذي يبدأ في مطلع شهر سبتمبر من كل عام، حيث يشتهر حماد المحافظة بكونه معبرًا للطيور المهاجرة بكل أنواعها، ومنطقة جاذبة للصقارين من مختلف مناطق المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

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وأوضح محمد الرويلي أن محبي هذه الهواية يستمتعون بكل تفاصيلها الكثيرة من المتعة والإثارة والرحلات الجماعية والمخيمات البرية باقتناء الطيور.

هواية متأصلة

وأشار عابد الطرفاوي إلى أن هذه الهواية متأصلة منذ القدم ومستمرة حتى الوقت الحاضر، وعشاقها يزدادون يومًا تلو الآخر.

يذكر أن ‫المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية حدد في وقت سابق الأول من سبتمبر لعام 2023م موعدًا لبداية موسم الصيد في المملكة، واستقبال طلبات تراخيص الصيد على منصة فطري.