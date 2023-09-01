انت الان تتابع إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية في السعودية.. الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 سبتمبر 2023, 4:47 مساءً

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة، تغيير موعد إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها السعودية في شهر ديسمبر المقبل. وقرر الفيفا تقديم موعد الفرعة يومين لتقام يوم الثلاثاء الخامس من سبتمبر الجاري بدلاً من يوم الخميس السابع من ذات الشهر في أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة السعودية. ومن المقرر تنظيم بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين يومي (12 و22) ديسمبر 2023، في مدينة جدة. ويشارك نادي اتحاد جدة، بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، في كأس العالم للأندية، بصفته بطل دوري الدولة المنظمة. وستكون النسخة القادمة هي الأخيرة بالنظام القديم للبطولة؛ إذ تشارك فيها 7 أندية وهي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا واتحاد جدة بطل دوري روشن السعودي والأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا وأوراوا ريد دايمندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وليون تيغريس المكسيكي بطل أميركا الشمالية وبطل أمريكا الجنوبية لكوبا ليبرتادوريس الذي لم يحدد بعد. وتنطلق البطولة بمواجهة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر المقبل، على أن تقام الجولة الثانية يوم 15 ديسمبر ثم نصف النهائي في يومي 18 و19 ديسمبر بينما النهائي في 22 من نفس الشهر.

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