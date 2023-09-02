بعد إنهاء تدريبات عسكرية بين الجيشين الكوري والأمريكي.. كوريا الشمالية تُطلق صواريخ باتجاه البحر الأصفر

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محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت كوريا الشمالية، اليوم، عددًا من صواريخ "كروز" باتجاه البحر الأصفر، بعد يومين من إنهاء تدريبات عسكرية بين الجيشين الكوري والأمريكي.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة، قولها إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ "كروز" في حوالي الساعة 4 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل.

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