انت الان تتابع بسبب زوجته السابقة.. برازيلي قضى 28 عامًا من حياته "متوفًّى" ولا يعلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 7:44 صباحاً

أُعلن عن وفاة رجل يبلغ من العمر 71 عامًا من منطقة توكانتينز البرازيلية في عام 1995، بناء على شهادة زوجته السابقة وشاهدين، ليمضي الـ28 عامًا التالية من حياته ميّتًا قانونيًّا. وحسب موقع "أوديتي سنترال": في 16 أغسطس الجاري 2023، ألغيت شهادة وفاة مانويل مارسيانو أخيرًا بعد معركة قضائية استمرّت عامين. وبدأ الرجل يعاني من مشكلات بعد توقّف راتبه التقاعدي وبطاقة الخدمات الصحية؛ ما اضطرّه لمراجعة السلطات، والمفاجأة كانت أنه متوفًّى قانونيًّا منذ 28 عامًا. وعلم الرجل أن زوجته السابقة وشاهدين آخرين هم الذين أعلنوا وفاته للسلطات. ليس من الواضح سبب إعلان زوجة مانويل السابقة وفاته في عام 1995، لكنه قال إنه لاحظ شيئًا غريبًا عام 2012، عندما حاول التصويت في الانتخابات المحلية ليُقال له إنه ليس مدرجًا في القائمة، لكنه لم يهتمّ حينها بالأمر؛ حسب "سكاي نيوز عربية". في النهاية احتاج الرجل السبعيني إلى توكيل محامٍ للطعن في شهادة الوفاة والحصول على شهادة ميلاد جديدة تمامًا. ساعد اختبار البصمات في إثبات أنه كان على قيد الحياة، لكنه كان بحاجة أيضًا إلى العديد من الشهود للتأكد من أنه لم يمت بالفعل. وفي النهاية تمكّن من "العودة إلى الحياة"، لكن سبب فعلة زوجته لا يزال غير معروف. وحسب "أوديتي سنترال"، قال الأبناء: إن أمّهم التي تعيش في بلدة أخرى بعيدًا عنهم، أمّيّة لا تعرف القراءة والكتابة، وربما ضلّلها أحد حتى تشهد بموت أبينا.

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