غدًا.. انطلاق رحلة عودة الإماراتي "النيادي" للأرض بعد 6 أشهر قضاها في الفضاء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 8:11 صباحاً

بعد 6 أشهر قضاها على متن محطّة الفضاء الدولية، تنطلق غدًا رحلة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض. وأعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية أن مركبة دراغون ستنفصل عن محطة الفضاء الدولية يوم 3 سبتمبر الجاري، ومن المتوقّع أن يكون الهبوط على الأرض في 4 سبتمبر. وتمّ تأجيل عودة النيادي من محطة الفضاء الدولية التي كان من المقرّر أن تبدأ اليوم السبت؛ نظرًا للظروف الجوية.

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