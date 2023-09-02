"الأمن العام" يحذّر من التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّر الأمن العام من التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة، باعتباره مخالفة تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.

وأوضح الأمن العام أن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية فقط داخل أراضي المملكة، وفق الأنظمة والتعليمات المنظّمة لذلك.

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