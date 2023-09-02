انت الان تتابع خيارات والنباتي مقدم.. "سوق خدمة الأغذية بالسعودية"..16 مليار دولار والنمو مركب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يقترب حجم سوق خدمة الأغذية في المملكة العربية السعودية من الوصول إلى 16.02 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري بعد أن تجاوز 14.16 مليار دولار العام الماضي 2022.

ووفقاً لتقرير "fortunebusinessinsights"، فإن النمو القوي للسوق مستمر، حيث يتوقع أن يتجاوز 34.04 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيراً الى أن معدل النمو السنوي المركب للسوق سيكون نحو 11.37% خلال الفترة المذكورة.

ويُعزى النمو الكبير لسوق خدمة الأغذية في المملكة إلى زيادة الطلب على خدمات التوصيل إلى المنازل وزيادة استهلاك الطعام الجاهز، كما تسهم زيادة عدد المراكز التجارية والمطاعم في البلاد في نمو السوق، علاوة على ذلك، يشهد السوق دخول الشركات العالمية لاستغلال الفرص المتاحة في السعودية.