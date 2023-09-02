انت الان تتابع 10 خطوات.. "المرور" يوضح طريقة تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر "أبشر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 8:33 صباحاً

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن تفاصيل خطوات تنفيذ الكفالة الإلكترونية عبر منصة أبشر. ووفق إنفوجراف معلوماتي، نشرته الإدارة بحسابها، اليوم، تبدأ الخطوة الأولى بـالدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر، ثم النقر على أيقونة خدماتي، والدخول للخدمات العامة، ثم اختيار خدمة الكفالة. ولفت إلى أن الخطوة الخامسة تتمثل في اختيار كفالة جديدة أو استعراض الطلبات، مع إدخال بيانات المكفول، واختيار خيار السداد، والتأكّد من إجمالي المبلغ، ثم إدخال بيانات البطاقة البنكية وفي النهاية طباعة الرقم المرجعي.

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