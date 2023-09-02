انت الان تتابع بينهم 5 لاعبين بالدوري السعودي.. تقرير برازيلي يرصد أغلى 25 انتقالاً هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 8:42 صباحاً

كشف موقع "lance" البرازيلي عن أكبر 25 عملية انتقال تمّت خلال فترة الانتقالات الصيفية لهذا الموسم، حيث اشتملت القائمة على 5 لاعبين بالدوري السعودي (4 لاعبين من الهلال ولاعب من النصر). وجاءت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب الإنجليزي ديكلان رايس المنتقل إلى أرسنال، يليه الإكوادوري مويسيس كايسيدو المنضم إلى تشيلسي، ثم الإنجليزي جود بيلينجهام المنضم إلى ريال مدريد. وجاء بالمركز السادس النجم البرازيلي نيمار، الذى انضم للهلال هذا الموسم قادماً من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو (480.8 مليون ريال برازيلي)، فيما احتل المركز الـ16 البرتغالي أوتافيو المنضم إلى النصر، قادما من بورتو مقابل 60 مليون يورو (320.5 مليون ريال برازيلي). ووقع بالمركز الـ17 البرازيلي مالكوم لاعب الهلال الذى انتقل الى صفوفه قادماً من زينيت سان بطرسبورغ مقابل 60 مليون يورو (320.5 مليون ريال برازيلي)، وجاء في المركز الـ20 البرتغالي روبن نيفيز المنضم إلى الهلال من وولفرهامبتون مقابل 55 مليون يورو (293.8 مليون ريال برازيلي). وجاء الصربي ألكسندر ميتروفيتش بالمركز الـ22 المنضم إلى الهلال قادماً من فولهام مقابل 52.6 مليون يورو (281 مليون ريال برازيلي.

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