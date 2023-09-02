انت الان تتابع رفض الإملاءات.. "البرهان": سندحر التمرُّد والسودان يحتاج جيشًا محترفًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 8:49 صباحاً

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته ولاية كسلا اليوم السبت: إن الجيش والشعب مصمّمون على دحر التمرد. وأضاف: أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تشهدها البلاد حاليًّا؛ تؤكد على "الحاجة إلى وجود جيش محترف". وأعلن "البرهان" عن ترحيبه بأيّ دعم يصبّ في إعادة الإعمار، مشددًا على "رفض الإملاءات"؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية". وكان "البرهان" قد أكّد، الخميس، أن تمرُّد قوات الدعم السريع استهدف استقرار السودان وأمن المواطنين. وقال: "سنعمل على الحفاظ على وحدة البلاد، وضمان أمن المواطن السوداني"، داعيًا المتمردين إلى إلقاء السلاح. وأضاف: "هناك جرائم حرب ارتكبت في الخرطوم ودارفور، ويجب محاسبة مرتكبيها". وتابع: "الحرب في السودان لخدمة أشخاص محددين وستنتهي عاجلًا"، مشيرًا إلى أن الحرب الراهنة تهدّد بتفتيت السودان. وأكّد قائد الجيش السوداني في كلمة له عقب اللقاء، أن "القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في الحكم"، وأن "ما يسعى له الجيش هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة". وأضاف: "نسعى لاستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي إلى أن يختار الشعب السوداني من سيحكمه".

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