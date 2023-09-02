"الخارجية" تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها لجنوب إفريقيا إثر "حريق جوهانسبيرغ"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا، إثر الحريق الذي وقع بالحي التجاري في مدينة جوهانسبيرغ.

وأكّدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا في هذا المصاب الجلل، معبرةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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