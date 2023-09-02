لاعب مانشستر سيتي "كايل ووكر" يدخل دائرة اهتمام الأهلي في الميركاتو الصيفي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 9:54 صباحاً

كشفت تقارير صحفية عن دخول الإنجليزي كايل ووكر؛ لاعب مانشستر سيتي، ضمن دائرة اهتمام النادي الأهلي؛ لضمّه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد الصحفي التركي "أكرم كونور"؛ بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، باهتمام مسؤولي النادي الأهلي بظهير أيمن مانشستر سيتي كايل ووكر؛ للتعاقد معه خلال هذا الموسم. وذكرت تقارير أخرى أن النادي يستعد لتقديم عقد للاعب الانجليزي لمدة عامين وراتب سنوي يبلغ نحو 7 ملايين يورو. وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن تبدأ إدارة الأهلي المفاوضات قريباً مع مانشستر سيتي. وانضم كايل ووكر؛ البالغ من العمر 33 عاماً، إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في 2017، وسبق له اللعب لعديدٍ من الأندية، مثل: أستون فيلا، شيفيلد يونايتد، توتنهام هوتسبير، نورثامبتون تاون، وكوينز بارك رينجرز.

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